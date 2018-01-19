بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري

2018/01/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ صلاح الديناعلن مسؤول سرايا السلام في سامراء مهند العزاوي، الخميس، عن قتل انتحاري في ألبو بدري شرقي القضاء.يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بقتل انتحاريين يحاولون استهداف القوات الامنية والمدنيين، في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" في سعي منه لزعزعة الامن والاستقرار.

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