الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
2018/01/19 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ صلاح الديناعلن مسؤول سرايا السلام في سامراء مهند العزاوي، الخميس، عن قتل انتحاري في ألبو بدري شرقي القضاء.يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بقتل انتحاريين يحاولون استهداف القوات الامنية والمدنيين، في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" في سعي منه لزعزعة الامن والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: وكالة السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ 🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
بالفيديو والصور
⋙ الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالصور.. آلة تختصر الزمن تدخل العراق لأول مرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة