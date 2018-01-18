2018/01/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت صحيفة الإندبيندنت البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيفتح تحقيقاً على نادي تشيلسي الإنجليزي بسبب تعاقداتهم مع ٢٥ لاعب أجنبي بأعمار أقل من ١٨ سنة، مُشيرةً إلى أنه في حالة ثبوت ذلك سيتم حرمانهم من التعاقدات لسنة كاملة كما حدث مع برشلونة واتلتيكو مدريد من قبل..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 تشيلسي مُهدد بالحرمان من الصفقات لمدة عام) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تشيلسي مُهدد بالحرمان من الصفقات لمدة عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).