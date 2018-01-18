الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


🔴 تشيلسي مُهدد بالحرمان من الصفقات لمدة عام
2018/01/19 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت صحيفة الإندبيندنت البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيفتح تحقيقاً على نادي تشيلسي الإنجليزي بسبب تعاقداتهم مع ٢٥ لاعب أجنبي بأعمار أقل من ١٨ سنة، مُشيرةً إلى أنه في حالة ثبوت ذلك سيتم حرمانهم من التعاقدات لسنة كاملة كما حدث مع برشلونة واتلتيكو مدريد من قبل..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 تشيلسي مُهدد بالحرمان من الصفقات لمدة عام) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تشيلسي مُهدد بالحرمان من الصفقات لمدة عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ 🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
بالفيديو والصور
⋙ الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة