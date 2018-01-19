زي محايد للروس المشاركين في الأولمبياد الشتوي

2018/01/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرتدي الرياضيون الروس المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل ملابساً يغلب عليها اللون الرمادي دون أي شعارات وطنية نظراً لمشاركتهم بشكل مستقل عقب حظر مشاركة الفريق الوطني الروسي بسبب مزاعم تعاطي منشطات.

وكشفت الشركة التي ستزود الفريق الروسي بالملابس خلال الأولمبياد الشتوي عن نماذج للزي اليوم الخميس وذكرت إنه سيتم وضع شعار على الملابس يحمل عبارة "رياضي أولمبي من روسيا". وذكرت شركة زاسبورت مزود الفريق الروسي بالملابس في بيان "الزي المحايد لا يحتوي على أي رموز، سواء العلم أو النسر برأسين (الموجود على علم) روسيا الاتحادية".





واوضح البيان أن هذه الملابس تتوافق مع القواعد التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية.





وحرمت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من المشاركة في الدورة التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل بسبب ما قالت إنه "عملية تلاعب ممنهجة لا سابق لها" لبرنامج مكافحة المنشطات.



لكن روسيا نفت هذه المزاعم.

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