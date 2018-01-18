الجزائري مبولحي ينضم للاتفاق ويرفع عدد الحراس المحترفين بالدوري السعودي

2018/01/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنضم الحارس الجزائري رايس مبولحي، إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، من أجل تعزيز قائمة الفريق.

ووقع الحارس الدولي عقدًا حتى نهاية الموسم، مع أحقية التمديد لموسم أخر، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

ولعب الحارس للعديد من الفرق الأوروبية، أبرزها رين الفرنسي وأنطاليا سبور التركي وسيسكا صوفيا البلغاري وبانتيليكوس اليوناني.

⚪ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع الحارس الجزائري رايس مبولحي 🇩🇿 لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر pic.twitter.com/saZSBMNg3Z

— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 18, 2018وتدرج في صفوف منتخب فرنسا للشباب، ليختار اللعب للمنتخب الأول الجزائري ليخوض بطولتي كأس العالم 2010 و2014 بقميص محاربي الصحراء.

📸 لقطات مصورة من توقيع عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي 🇩🇿 مع نادي #الاتفاق pic.twitter.com/h25NNQL4fI

— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 18, 2018وأصبح الاتفاق التجربة العربية الأولى لمبولحي، لينضم لكتيبة من الحراس المحترفين في الدوري السعودي أبرزهم العماني علي الحبسي مع الهلال وعصام الحضري مع التعاون.





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