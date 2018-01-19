2018/01/19 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارطة التحالفات الانتخابية على الأرجح لن تحقق الحد الأدنى من تطلعاتنا.عندما لا يهم القوى المتنفذة إلا البقاء في السلطة، ولا يهم القوى الأخرى إلا أن يكون لها ولو مقعد واحد في مجلس النواب، لا يمكننا أن ننتظر تغييرا في الواقع السياسي.وعندما يتأسس في العراق أكثر من مئتي حزب سياسي، مع استحالة وجود هذا … هل ستكون انتخابات 2018 خامس خيبة أمل؟

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