بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش

2018/01/19 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ابنة المخرج السينمائي الشهير وودي آلن بالتبني، تفاصيل ما قالت أنه "تحرش" من جانب والدها بها قبل أكثر 25 عاما.

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