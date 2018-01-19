2018/01/19 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي إلى تعاون عالمي بشأن العملات الإلكترونية كما حذر من مخاطر ارتفاع أسعارها.

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق "جيري رايس" في تصريحات للصحفيين بواشنطن، اليوم الخميس، إن المناقشات والتعاون الدولي بين الجهات التنظيمية سيكون مفيداً، نقلاً عن شبكة "بلومبرج".

واوضحت أنه عندما ترتفع أسعار الأصول بسرعة فإن المخاطر يمكن أن تتراكم خاصةً إذا كان المشاركون في السوق يقومون بالاقتراض من أجل الشراء.

وتابعت أنه من المهم أن يدرك الأفراد المخاطر ويتخذوا التدابير الضرورية لإدارة المخاطر.

وكانت مسؤولة كبيرة بوزارة الخزانة الأمريكية وصفت العملات الافتراضية بأنها تهديد متطور وأن الولايات المتحدة توليها اهتماماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يدعو لمحادثات عالمية بشأن العملات الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يدعو لمحادثات عالمية بشأن العملات الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).