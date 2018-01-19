الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


صندوق النقد الدولي يدعو لمحادثات عالمية بشأن العملات الإلكترونية
2018/01/19 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي إلى تعاون عالمي بشأن العملات الإلكترونية كما حذر من مخاطر ارتفاع أسعارها.

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق "جيري رايس" في تصريحات للصحفيين بواشنطن، اليوم الخميس، إن المناقشات والتعاون الدولي بين الجهات التنظيمية سيكون مفيداً، نقلاً عن شبكة "بلومبرج".

واوضحت أنه عندما ترتفع أسعار الأصول بسرعة فإن المخاطر يمكن أن تتراكم خاصةً إذا كان المشاركون في السوق يقومون بالاقتراض من أجل الشراء.

وتابعت أنه من المهم أن يدرك الأفراد المخاطر ويتخذوا التدابير الضرورية لإدارة المخاطر.

وكانت مسؤولة كبيرة بوزارة الخزانة الأمريكية وصفت العملات الافتراضية بأنها تهديد متطور وأن الولايات المتحدة توليها اهتماماً. 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يدعو لمحادثات عالمية بشأن العملات الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يدعو لمحادثات عالمية بشأن العملات الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).


كامل التفاصيل في: موقع مباشر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ 🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
بالفيديو والصور
⋙ الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة