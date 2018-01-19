الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
2018/01/19 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت الأردن على أكبر مروحية نقل عسكري في العالم، التي وصلت إلى مطار "ماركا" العسكري، لتنضم إلى سلاح الجو الملكي الأردني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ 🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري
⋙ بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة