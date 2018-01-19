الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)

2018/01/19 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الأردن على أكبر مروحية نقل عسكري في العالم، التي وصلت إلى مطار "ماركا" العسكري، لتنضم إلى سلاح الجو الملكي الأردني.

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