الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


برلماني ليبي: إرسال قوات إيطالية إلى ليبيا يعتبر احتلال لأراضيها
2018/01/19 | 01:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن عضو مجلس النواب الليبي في طبرق إبراهيم الدرسي، أن موقف بعض الدول الكبرى، أصبح واضحاً من خلال تأييدها التام بتواجد قوات إيطالية عسكرية في ليبيا، مشيراً إلى أن تواجدها يعتبر احتلال للأراضي الليبية.

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