حظر للتجوال في المسيب بحثا عن مطلوبين بعد عمليات اغتيال

2018/01/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

فرضت القوات الامنية، حظراللتجوال في قضاء المسيب بمحافظة بابل بحثا عن مطلوبين بعد وقوع عمليات اغتيال.

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