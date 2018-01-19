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حظر للتجوال في المسيب بحثا عن مطلوبين بعد عمليات اغتيال
2018/01/19 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

فرضت القوات الامنية، حظراللتجوال في قضاء المسيب بمحافظة بابل بحثا عن مطلوبين بعد وقوع عمليات اغتيال.

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