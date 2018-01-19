رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة

2018/01/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكر النجم البرازيلي رونالدينيو الذي قرر وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن 37 عاما، كل من رافقه خلال مشواره لاسيما صديقته المفضلة… الكرة.

وذكر رونالدينيو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 48 ساعة على الكشف عن قرار الاعتزال على لسان شقيقه ومدير اعماله روبرتو اسيس، “بعد ثلاثة عقود مكرسة لكرة القدم، أقول وداعا لأعظم أحلامي، لقد تحقق الحلم”.

وردد رونالدينيو ما قاله أسطورة ريال مدريد الإسباني الفريد دي ستيفانو الذي توفي عام 2014، متوجها الى الكرة بالقول “شكرا أيتها العجوز لأنك كنت مصدر إلهامي طيلة هذه الفترة ورفيقتي في كل هذه الانتصارات”.

وتابع “شكرا إلهي على هذه الحياة التي أعطيتني إياها، على عائلتي، أصدقائي و… هذه المهنة الأولى”، في اشارة الى كرة القدم.

وانطلقت مسيرة رونالدينيو في صفوف فريق مسقط رأسه غريميو بورتو اليغري قبل الانتقال الى صفوف باريس سان جرمان حيث مكث في صفوف فريق العاصمة الفرنسية موسمين (2001-2003) ثم وقع مع برشلونة الإسباني من 2003 الى 2008 وعاش معه الحقبة الذهبية للفريق ونال في صفوفه الكرة الذهبية عام 2005 وتوج بطلا لدوري ابطال اوروبا عام 2006.

ودافع عن صفوف ميلان الايطالي لثلاثة مواسم (2008-2011) قبل العودة الى البرازيل حيث لعب تباعا مع فلامينغو (2011-2012) واتلتيكو مينيرو (2012-2014) حيث فاز في صفوفه بكأس ليبرتادوريس، ثم خاض موسما واحدا في صفوف كيريتارو المكسيكي واخيرا فلوميننسي حيث فسخ عقده مع الاخير في ايلول/سبتمبر عام 2015.

وأشار رونالدينيو في رسالته الى “أن الأشخاص الذين يعرفوني، يعلمون مدى خجلي وبأني لست معتادا على الحديث كثيرا، لكني أريد أن أشكر بكل جوارحي كل الذين ساعدوني على القيام بأعز شيء علي”.

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