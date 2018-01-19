2018/01/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسية | أخبار عاجلة اخبار محلية الشرطة

د.



وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس

الوقت : يناير 19, 2018 | 12:29 ص [post-views]

د.



وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس) نشر أولاً على موقع (سبورت كرام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبورت كرام).