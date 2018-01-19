الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
2018/01/19 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – في استفتاء نشرته صحيفة الأس الإسبانية حول رغبة جماهير ريال مدريد في استمرار اللاعب، كريستيانو رونالدو بالميرنجي من عدمه، جاءت النتيجة 67.5% يرغبون في رحيل اللاعب، فيما يرغب 32.5% في الإبقاء عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
⋙ حظر للتجوال في المسيب بحثا عن مطلوبين بعد عمليات اغتيال
بالفيديو والصور
⋙ الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة