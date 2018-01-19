🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو

2018/01/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – في استفتاء نشرته صحيفة الأس الإسبانية حول رغبة جماهير ريال مدريد في استمرار اللاعب، كريستيانو رونالدو بالميرنجي من عدمه، جاءت النتيجة 67.5% يرغبون في رحيل اللاعب، فيما يرغب 32.5% في الإبقاء عليه.

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