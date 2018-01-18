جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا

2018/01/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل جالاطا سراي التركي، عقد الأندية الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس تركيا لموسم 2017-18، ليواصل المنافسة على اللقبين المحليين.

وأنضم جالاطا سراي إلى كلاً من قطبي العاصمة أسطنبول فنربخشة وبيشكتاش للمرحلة ذاتها، مع حامل اللقب كونيا سبور.

وكرر الأسود الفوز على بوجاسبور بثلاثية نظيفة لتصبح النتيجة سداسية نظيفة في مجموع اللقاءين، بفضل أهداف بافيتمبي جوميز والجزائري سفيان فيجولي والتركي ياسين.

Maç sonucu: Bucaspor 0-3 Galatasaray #HedefKupa pic.twitter.com/1DHBMGhd7q

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 18, 2018وكانت أندية جريسين سبور وجينشيربيرجلي وأكيسار جينكليك سبور وقصيري سبور قد أنضموا للدور المقبل.

ومن المقرر أن تجرى قرعة ربع ونصف النهائي غدًا، التاسع عشر من يناير.

ويعد جالاطا سراي أكثر فريق تتويجًا بالمسابقة برصيد 17 لقبًا، ويأتي بيشكتاش في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب.





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