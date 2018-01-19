فضائح هوليوود ..ابنة وودي الان تتهمه بالتحرش

2018/01/19 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشفت ابنة المخرج السينمائي الشهير وودي آلن بالتبني، في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، تفاصيل ما قالت إنه تحرش من جانب آلن بها قبل أكثر 25 عاماً.

وفي أول مقابلة تلفزيونية لها قالت ديلان فارو (32 عاماً) وهي تغالب دموعها إن آلن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر.

واوضحت فارو باكية “لقد أحببت أبي واحترمته.



لقد كان يجسد نموذج البطل بالنسبة لي.



هذا بالطبع لا يقلل من وطأة ما فعله.



بل يجعل الخيانة والأذى أشد إيلاماً”.

ونفى آلن (82 عاماً) مراراً الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 في خضم انفصاله عن صديقته القديمة الممثلة ميا فارو.

وفي بيان أصدره يوم الخميس، كرر آلن نفيه للاتهام وذكر إن فارو تستغل فضائح التحرش التي اجتاحت هوليوود مؤخراً لتجديد اتهامها له.

وقبل أشهر زلزلت الوسط الفني في الولايات المتحدة الأميركية فضائح تحرش كان بطلها آلن المخرج في هوليوود.

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