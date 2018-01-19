الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


وزير الدفاع التركي: سننفذ عملية في عفرين بسوريا
2018/01/19 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الدفاع التركي، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية في عفرين بسوريا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتطلب أي تأخير.

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