وزير الدفاع التركي: سننفذ عملية في عفرين بسوريا

2018/01/19 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع التركي، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية في عفرين بسوريا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتطلب أي تأخير.

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