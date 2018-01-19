الذهب يسجل أسوأ سعر منذ 6 اسابيع

2018/01/19 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش.فيما انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل كانون الأول، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا.

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وهبطت العملة الأميركية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.406، الجمعة.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1001.74 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1107 دولارات للأوقية.

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