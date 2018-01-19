الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


ارتفاع فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو في نوفمبر
2018/01/19 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  مباشر: ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي وبأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، أن منطقة اليورو حققت فائضاً بالحساب الجاري في شهر نوفمبر عند 32.5 مليار يورو، مقابل 30.3 مليار يورو في أكتوبر.

وأشارت توقعات المحللين إلى أن فاض الحساب الجاري بمنطقة اليورو سيبلغ 31.3 في نوفمبر الماضي.

وسجل الحساب الجاري في منطقة اليورو على مدى 12 شهراً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.5% في العام السابق.

وذكر البيان أن الميزان السلعي والخدمي والدخل الأساسي حقق فائضاً في شهر نوفمبر في حين سجل الدخل الثانوي عجزاً خلال نفس الفترة بقيمة 149.4 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2270 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو في نوفمبر) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو في نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).


كامل التفاصيل في: موقع مباشر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اتهام نجلي السفير السابق للعراق في البرتغال بمحاولة قتل
⋙ بالصور...مصدر امني للـالقرطاس نيوز: إصابة 4 اطفال بإنفجار عبوة ناسفة في منطقة التل الاسود التابعة لجزبرة هيت
⋙ هيئة النزاهة تكشف أكبر عملية تهريب لسعات الانترنت في العراق
⋙ الجعفري: الدبلوماسية العراقية أخذت على عاتقها مد الجسور مع العالم
⋙ المرجعية: على المحافظات ان تفخر بشهدائها وتعمل على تزيين نفسها بهذه المفاخر
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: الحكومة الأردنية تتلقى اعتذار رسمي من إسرائيل على حادث السفارة
⋙ بالفيديو... لحظة إنقاذ طفلة سقطت من الطابق الثالث
⋙ بالصور...مصدر امني للـالقرطاس نيوز: إصابة 4 اطفال بإنفجار عبوة ناسفة في منطقة التل الاسود التابعة لجزبرة هيت
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة