ارتفاع فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو في نوفمبر

2018/01/19 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي وبأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، أن منطقة اليورو حققت فائضاً بالحساب الجاري في شهر نوفمبر عند 32.5 مليار يورو، مقابل 30.3 مليار يورو في أكتوبر.

وأشارت توقعات المحللين إلى أن فاض الحساب الجاري بمنطقة اليورو سيبلغ 31.3 في نوفمبر الماضي.

وسجل الحساب الجاري في منطقة اليورو على مدى 12 شهراً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.5% في العام السابق.

وذكر البيان أن الميزان السلعي والخدمي والدخل الأساسي حقق فائضاً في شهر نوفمبر في حين سجل الدخل الثانوي عجزاً خلال نفس الفترة بقيمة 149.4 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2270 دولار.

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