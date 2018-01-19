مجلس ذي قار يدعو الشركات الكويتية الى الاستثمار في المحافظة

2018/01/19 | 12:35

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المعلومة/بغداد …

دعا رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، اليوم الجمعة، خلال استقباله وفدا استثماريا كويتيا الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظة، التي تمثل بيئة امنة وخصبة للاستثمارات.

وذكر بيان لمكتب الغزي تابعته /المعلومة/، ان “رئيس المجلس التقى بوفدٍ استثماري كويتي برئاسة عضو مجلس الامة السابق، مبارك النجادة، وعدد من ممثلي الشركات الكويتية، الراغبة بالتعرف على الفرص الاستثمارية في المحافظة، مستفيدة من الحالة الامنية المستقرة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومات المحلية للشركات الاستثمارية “.

واضاف ان “الغزي عبر عن ترحيبه بقدوم الوفد الزائر، مستعرضا معه اهم الفرص في الخارطة الاستثمارية في المحافظة”، مؤكدا ان “ذي قار وحكومتها ستبذل قصارى جهدها لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الكويتية الراغبة في الدخول الى سوق العمل، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية القطاعات الخدمية ، خصوصا المتوقفة بسبب الازمة المالية “.

وبين الغزي بحسب البيان، ان “الاستثمار يمثل في الوقت الحالي البديل المهم لتحريك كل القطاعات الخدمية المتوقفة “.

من جانبه، قال رئيس الوفد وعضو مجلس الامة السابق، مبارك النجادة، ان “رئيس مجلس ذي قار، حميد الغزي، قدم شرحا وافيا للفرص الاستثمارية واللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبيئة الجاذبة للاستثمار”.

واوضح النجادة ان “الاستقرار الذي تعيشه محافظات العراق ينعكس على الاوضاع الاستثمارية في الكويت والخليج بصورة عامة”، معبرا عن سعادته بـ”هذا الاستقرار الذي سيسهم في عملية التنمية والتعاون المشترك بين البلدين”.انتهى/25

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