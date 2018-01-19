هيئة النزاهة تكشف عن أكبر عملية تهريب لسعات الإنترنت في العراق

2018/01/19 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة اليوم الجمعة، عن أكبر عمليَّة تهريبٍ لسعات الإنترنيت في العراق، مُؤكِّدةً تنفيذها عمليَّة ضبط أسفرت عن ضبط مدير موقع شركة (إيرثلنك) متلبِّساً بالجرم المشهود.

وذكرت دائرةُ التحقيقات في الهيأة، وفقا لبيانها، إن "ملاكات مكتب التحقيق في محافظة كركوك، وبالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الاتِّصالات، انتقلوا إلى موقعي شركتي (إيرثلنك) و(IQ) في المحافظة"، مُشيرةً إلى تمكُّنهم من "ضبط أكبر عمليَّات تهريبٍ لسعات الإنترنيت عبر الكيبل الضوئيِّ بمشروع (سيمفونيِّ) في العراق".

وأوضحت الدائرة أنَّ "عمليَّات التهريب التي تمَّ ضبطها في المشروع وصلت إلى 47 لمدا، إذ تبلغ كلفة الــ(لمدا) الواحدة مليون دولارٍ أمريكيٍّ شهرياً، ممَّا يعني أنَّ مجموع الكلفة المُهرَّبة التي تمَّ ضبطها تبلغ (47) مليون دولارٍ، فيما أسفرت عمليَّة الضبط عن التحرُّز على أجهزة التراسل الخاصَّة بعمليَّة التهريب، فضلاً عن ضبط مدير موقع (إيرثلنك) في المحافظة، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ ضمَّ جميع المُبرزات الجرميَّة المضبوطة وتصوير المخالفات المُشخَّصة فديوياً، وتمَّ عرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ.

والــ (لمدا) هي وحدة قياس سعات الإنترنت التي تُدعَى (10G) وأنَّ كلفتها الشهريَّة مليون دولارٍ.



انتهى /خ.

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