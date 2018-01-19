الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


متهور يقفز بقارب من أعلى شلال – فيديو
2018/01/19 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غامر راكب قارب كاياك بنفسه في قفزة متهورة من أعلى شلال.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، حقق البريطاني “برين أورتون”، 23 عامًا، رقما قياسيا جديدا بعد أن هبط بقاربه من أعلى شلال مكسيكي، بارتفاع 39 مترا.التقط الفيديو بواسطة كاميرا “جوبرو” وظهر الشاب يستخدم المجدافين حتى هبط بسلام في المياه أسفل الشلال ناجحا في إتمام مهمته التي خطط لها لعدة أسابيع.

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