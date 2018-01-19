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امرأة تلقن حبيبها درسا قاسيا لإدمانه القهوة – فيديو
2018/01/19 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقنت امرأة حبيبها درسا قاسيا بسبب إدمانه للقهوة.

وفقا لمقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وضعت امرأة سائلا حارا في القهوة الخاصة بحبيبها ثم عملت على غلق المياه وإخفاء أي مصدر للعصائر والمياه من الثلاجة عقابا له على كذبه عليها مدعيا أنه توقف عن شرب القهوة.تفاجأ الشاب بالطعم الحار للقهوة وانطلق باحثا عن المياه حتى اضطر لاستخدام مياه شرب الكلب.

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