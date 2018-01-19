البصرة تعترض على بيع شل لحصتها في حقل غرب القرنة/1

2018/01/19 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة عزمها تقديم اعتراض على قيام شركة شل المستثمرة في حقل غرب القرنة 1 النفطي بيع حصتها الى شركة إيتوتشو اليابانية.وذكر رئيس اللجنة علي شداد الفارس لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "شركة شل غير مخولة ببيع حصتها، وسنقدم اعتراضاً بذلك في الأيام المقبلة".وبين ان "التعاقد في عقود جولات التراخيص لم يتضمن قيام الشركات الثانوية بيع حصتها الى شركات أخرى وانما ترجع الى وزارة النفط ويجب ان يكون هناك استحواذ لهذه الحصة من احدى شركات قطاع النفط العام او الجهات غير مرتبطة بوزارة كحكومة البصرة".واوضح "سنطالب بتحويل هذه الحصة الى الحكومة المحلية في البصرة كون بيعها من شركة اجنبية الى اخرى أجنبية مخالفة صريحة للعقد".وكان المتحدث باسم رويال داتش شل أعلن الأثنين الماضي، إن "الشركة اتفقت على بيع حصتها في حقل غرب القرنة/1 النفطي في محافظة البصرة إلى إيتوتشو اليابانيةوذكر المتحدث باسم شل ان الشركتين "توصلتا للإتفاق وتعكفان حالياً على نيل جميع الموافقات اللازمة من حكومة العراق" مضيفا ان "تفاصيل المناقشات سرية فيما يتعلق بالجانب التجاري".وتبلغ حصة شل في الحقل 20%.وتأتي الصفقة في الوقت الذي اتفقت فيه الشركة البريطانية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول في العراق عضو أوبك، وتسليم عملياته إلى شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة بحلول نهاية يونيو حزيران 2018.وينتج حقل غرب القرنة 1، الذي تديره إكسون موبيل، نحو 405 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي.انتهىبواسطة: علي البطاط

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