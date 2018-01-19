اصابة اربعة اطفال احدهم حالته “خطرة” بانفجار ناسفة غرب الرمادي

2018/01/19 | 12:55

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في أمن 19 يناير, 2018 4 زيارة

بغداد/SNG

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الجمعة، بأن اربعة اطفال اصيبوا بجروح احدهم حالته “خطرة” بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم”داعش”غرب الرمادي.

وذكر المصدر في حديث صحفي ، إن “اربع اطفال بينهم طفل بحالة خطرة اصيبوا بانفجار ناسفة من مخلفات داعش بمنطقة تل اسود بجزيرة هيت شمال قضاء هيت (70 كم غرب الرمادي )”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الاطفال المصابين الى مسنشفى قريب لتلقي العلاج اللازم”.وتمكنت القوات الامنية المشتركة من تحرير قاضاء هيت في محافظة الانبار بشكل كامل بالكامل في نيسان من العام 2016.

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