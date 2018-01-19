الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


بعد أن فتح عبطان حدود العراق أمام جمهور الكرة السعودي، ها هو الجميلي يفتح الحدود أمام جمهور الإستثمار الوهابي !
2018/01/19 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وزارة التخطيط، الجمعة، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السعودي احدها لتطوير منفذ عرعر الحد...

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