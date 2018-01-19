ثمانية فروع لداعش حول العالم تتبنى هذا التكتيك.. ما هو؟

2018/01/19 | 12:56

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سومر نيوز: مني داعش، خلال عام 2017، بهزائم متتالية على يد الولايات المتحدة وحلفائها، وتوجت تلك الانتصارات بالسيطرة على م...

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