نائب كردي : النواب الداعون لتأجيل الانتخابات يمثلون الأقلية داخل البرلمان مقارنة بالأغلبية الرافضين للتأجيل

2018/01/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله أن النواب الداعين لتأجيل الانتخابات النيابية يمثلون الأقلية داخل مجلس النواب مقارنة بالأغلبية الداعين الى إجرائها في موعدها المقرر، مبيناً أن أي تأجيل للانتخابات هو مصادرة لحق الشعب في اختيار ممثليه داخل البرلمان.

وذكر في بيان اليوم " ان جلسة أمس الخميس أثبتت أن الاصوات الداعية لتأجيل الانتخابات داخل مجلس النواب تمثل الأقلية، إذ أن أغلبية النواب يؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وبالتالي من الضروري جدا ان تكون لهيئة الرئاسة وقفة جادة لحسم هذا الجدل الدائر والمضي وفق رأي أغلبية النواب وإجراء في موعدها ".

ورأى عبدالله " ان الالتزام بالتوقيتات الدستورية والسياقات القانونية بإجراء الانتخابات في موعدها هو الخيار الصحيح والأمثل، فاختيار ممثلي الشعب حق لكل المواطنين ولايحق لأية جهة مصادرة هذا الحق الدستوري، وبالتالي على الكتل المطالبة بالتأجيل أن تعيد النظر في موقفها ".

واوضح " نحن في كتلة التغيير أعلنا موقفنا المؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها، وفي حال وجود أي تسويف أو تلكؤ داخل المجلس بشأن التصويت على موعد الانتخابات نأمل أن تبت المحكمة الاتحادية في هذه القضية وتحسم الجدل ليتم إجراؤها في 12 ايار القادم ".

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