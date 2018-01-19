2018/01/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يستنكر الحملات المغرضة ضد قياداته في طوزخرماتو

19 يناير, 2018 | 12:49 م - عدد القراءات: 7 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

استنكر الحشد الشعبي اليوم الجمعة، الحملات المغرضة والاستهدافات المعادية لقياداته في قضاء طوز خرماتو والتي تستهدف اضعاف الحشد وفسح المجال لعودة اعوان داعش الى المناطق المحررة.

وذكر القيادي في الحشد الشعبي ومسؤول مكتب بدر في طوز خرماتو “عاطف علي النجار” في حديث تابعه “الموقف العراقي” ان جهات سياسية مرتبطة ببعض الاحزاب السنية والانفصالية تبث اشاعات مغرضة تفيد بوجود مذكرات اعتقال ضد قيادات الحشد الشعبي في طوزخرماتو وتصفهم بـ”الخارجين عن القانون” ، معتبرا ذلك مسلسل ارهابي مبرمج لاعادة اعوان داعش الى الطوز والمناطق المحررة واضعاف الحشد الشعبي الذي يعد السد المنيع الذي دافع ولازال يدافع عن ارواح المدنيين بمختلف مكوناتهم وطوائفهم.

واوضح “النجار” ان ماحدث في طوز خرماتو مجرد استفسار وتباحث بين قيادات الحشد وقيادة الرد السريع في طوزخرماتو ولاوجود لاي مذكرات قضائية او مساءلات قانونية بحق قيادات الحشد الشعبي متساءلا: اين كان دور الحكومة خلال الاعوام الماضية في الطوز وقيادات وعناصر الحشد الشعبي قدمت قوافل من الشهداء والتضحيات لحفظ الامن والدفاع عن القضاء من الهجمات الارهابية؟.

وتوعد “النجار” بمقاضاة الجهات التي تستهدف الحشد الشعبي ونجاحاته والدور الوطني الذي تقوم به في طوزخرماتو والمناطق المحررة والذي اثمر عن استقرار امني مثالي لم تشهده الاعوام الماضية.

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