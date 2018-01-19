الاستخبارات العسكرية تعتقل احد الهاربين من سجن بادوش بمدخل بغداد

2018/01/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن تمكنها من اعتقال ارهابي هارب من سجن بادوش، في سيطرة العبايجي شمالي بغداد.وذكر بيان للقيادة تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة امنية من مديرية الاستخبارات وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات بغداد ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على احد الهاربين من سجن بادوش اثناء محاولة مروره من سيطرة العبايجي احد مداخل العاصمة بغداد".

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يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن بين الحين والاخر عن تمكنها من اعتقال ارهاببين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب، يتم احالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم.

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