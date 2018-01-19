2018/01/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/استشهاد وإصابة ثلاثة اشخاص بانفجار ناسفة شمالي بغداد

19/01/2018 12:24:00 PM | عدد القراءات : 10

واع/بغداد/ب.ش

افاد مصدر امني في الشرطة العراقية ،اليوم الجمعة، بأن مدنيا استشهد واصابة اثنين بجروح بانفجارعبوة ناسفة شمالي بغداد.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان" عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من الحي الصناعي بقضاء التاجي انفجرت، صباح اليوم، ما اسفر عن استشهاد شخص واصابة اثنين بجروح متفاوته".

واضاف المصدر ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

ت:ب.ش

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