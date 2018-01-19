ريال مدريد يرفض تلبية مطالب رونالدو المالية

2018/01/19 | 12:56

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بغداد اليوم / متابعة

ادعت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يرفض تلبية المطالب المالية لنجم الفريق الأول ...





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