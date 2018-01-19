2018/01/19 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ادعت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يرفض تلبية المطالب المالية لنجم الفريق الأول ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد يرفض تلبية مطالب رونالدو المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم / متابعة
ادعت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يرفض تلبية المطالب المالية لنجم الفريق الأول ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد يرفض تلبية مطالب رونالدو المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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