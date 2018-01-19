مئات الكيلوغرامات من الفولاذ تنهال على الإرهابيين في سوريا

2018/01/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية باستخدام مدافع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم لقصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.

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