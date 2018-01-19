بالفيديو... لحظة إنقاذ طفلة سقطت من الطابق الثالث

2018/01/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت مجموعة أشخاص في إنقاذ طفلة رضيعة قبل سقوطها من الدور الثالث في مدينة هانغتشو شرقي الصين.

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