الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


بالفيديو... لحظة إنقاذ طفلة سقطت من الطابق الثالث
2018/01/19 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجحت مجموعة أشخاص في إنقاذ طفلة رضيعة قبل سقوطها من الدور الثالث في مدينة هانغتشو شرقي الصين.

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