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مبيعات التجزئة البريطانية تُسجل أبطأ وتيرة نمو بـ4 سنوات بـ2017
2018/01/19 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  مباشر: انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي، فيما سجلت أبطأ وتيرة نمو في 4 سنوات خلال 2017.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بنحو 1.5% في شهر ديسمبر، مقابل نمو بنحو 1% في نوفمبر السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن مبيعات التجزئة البريطانية ستشهد تراجعاً بنسبة 0.8% في الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.4%.

أما على أساس 2017 فشهدت مبيعات التجزئة البريطانية أبطأ وتيرة نمو منذ 2013 بنحو 1.3%.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.3942 دولار.

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