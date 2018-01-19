اصابة اربعة اطفال احدهم حالته

2018/01/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ الانبارأفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الجمعة، بأن اربعة اطفال اصيبوا بجروح احدهم حالته "خطرة" بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم"داعش"غرب الرمادي.وتمكنت القوات الامنية المشتركة من تحرير قاضاء هيت في محافظة الانبار بشكل كامل بالكامل في نيسان من العام 2016.

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