فيديو| مراسلة الغد: الحكومة الأردنية تتلقى اعتذار رسمي من إسرائيل على حادث السفارة

2018/01/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الحكومة الأردنية، إن إسرائيل عبرت عن أسفها عن حادث مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان في يوليو العام الماضي.

للمزيد من التفاصيل تتحدث داما الكردي، مراسلة قناة الغد من عمان، والإعلامية درة مختار عبر النشرة الإخبارية.

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