الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


فيديو| مراسلة الغد: الحكومة الأردنية تتلقى اعتذار رسمي من إسرائيل على حادث السفارة
2018/01/19 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت الحكومة الأردنية، إن إسرائيل عبرت عن أسفها عن حادث مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان في يوليو العام الماضي.

للمزيد من التفاصيل تتحدث داما الكردي، مراسلة قناة الغد من عمان، والإعلامية درة مختار عبر النشرة الإخبارية.

أخبار ذات صلة

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| مراسلة الغد: الحكومة الأردنية تتلقى اعتذار رسمي من إسرائيل على حادث السفارة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| مراسلة الغد: الحكومة الأردنية تتلقى اعتذار رسمي من إسرائيل على حادث السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).

كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اتهام نجلي السفير السابق للعراق في البرتغال بمحاولة قتل
⋙ بالصور...مصدر امني للـالقرطاس نيوز: إصابة 4 اطفال بإنفجار عبوة ناسفة في منطقة التل الاسود التابعة لجزبرة هيت
⋙ هيئة النزاهة تكشف أكبر عملية تهريب لسعات الانترنت في العراق
⋙ الجعفري: الدبلوماسية العراقية أخذت على عاتقها مد الجسور مع العالم
⋙ المرجعية: على المحافظات ان تفخر بشهدائها وتعمل على تزيين نفسها بهذه المفاخر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... لحظة إنقاذ طفلة سقطت من الطابق الثالث
⋙ امرأة تلقن حبيبها درسا قاسيا لإدمانه القهوة – فيديو
⋙ بالصور...مصدر امني للـالقرطاس نيوز: إصابة 4 اطفال بإنفجار عبوة ناسفة في منطقة التل الاسود التابعة لجزبرة هيت
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة