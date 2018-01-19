الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


الدفاع التركية: سننفذ عملية في عفرين وليس لدينا خيار سوى القضاء على كافة الإرهابيين في شمال سوريا
2018/01/19 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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