مستحيل إنتقال رونالدو لمانشستر يونايتد لهذا السبب !

2018/01/19 | 13:10

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هاي كورة_ أكدت صحيفة الماركا المدريدية إن ألكسيس سانشيز سينضم خلال الساعات المقبلة لمانشستر يونايتد وسيحصل على 16 مليون يورو راتب سنوي.

ألكسيس سانشيز سيرتدي القميص رقم 7 وبالتالي فإنه من المستحيل أن ينضم رونالدو نظرا لضخامة راتب ألكسيس كما إن اليونايتد يمتلك حالياالكسيس، مارسيال، راشفورد، ماتا، لوكاكو ولينجارد وبالتالي مع حصول ألكسيس على القميص رقم 7 فإن صفقة إنتقال رونالدو لليونايتد باتت مستحيلة.

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