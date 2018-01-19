الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


2018/01/19 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر تشيفيرين في مقابلة نشرتها صحيفتا "تريبون دو جينيف" و"24 ساعة" السويسريتان "نعد وثيقة استراتيجية هامة جداً للمستقبل.

وقد يبدو مفاجئاً لكم أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يملك في الماضي أي استراتيجية ملموسة".

وبالنسبة لتشيفيرين الذي حل بدلاً من الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف بسبب قضايا فساد، المشكلة الأخطر في كرة القدم الحديثة هي "التوازن التنافسي بين الأندية".

وذكر السلوفيني "يجب أن نحافظ بأي ثمن على الوضع الحالي، حيث يمكن لكل فريق الدخول في المنافسات.

يجب أن يبقى الحلم حياً"، في وقت اعتمد فيه الاتحاد الأوروبي اصلاحاً في دوري الأبطال سيضمن مقاعد لأربعة أندية من البطولات الأربع الكبرى، ما دفع البطولات الأصغر وأنديتها إلى انتقاده. 

وكشف أنه للحفاظ على هذا التوازن بين الأندية "نفكر بـ(ضريبة رفاهية).

مبدأ هذه الضريبة هو إنه إذ أنفق النادي أكثر مما يملك، يدفع ضريبة على الفارق.

هذه ليست ضريبة للحكومة، بل للاتحاد الأوروبي.

يجب أن نقرر أيضاً كيف نعيد توزيع هذه الضريبة".

وستطبق بعض التدابير "ربما بدءاً من الموسم المقبل".

ويريد تشيفيرين أيضاً وضع حد للعقود واعارات اللاعبين في كل ناد: "الاندية الغنية يمكنها شراء كل الناس، ما يضعف باقي الأندية.

يجب أن نقرر إما وضع حد للإعارات أو منعها.

ثم هناك الاختلالات في عدد اللاعبين المتعاقدين.

مثلاً، يملك أحد الأندية الإيطالية 103! هنا أيضاً يمكننا رسم الحدود". 

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