النصر الإماراتي يقيل برانديلي

2018/01/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أعلن نادي النصر الإماراتي إقالة مدربه الإيطالي تشيزاري برانديلي وذلك بعد خروج الفريق من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

وودع النصر بطولة الكأس بالأمس بعد الخسارة أمام فريق دبا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.

ونشر النادي بيانا على حسابه على تويتر ذكر فيه أنه تم إعفاء برانديلي من منصبه، وتم تعيين على مراد كبديلا له.



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وقاد برانديلي الفريق في 12 لقاء هذا الموسم، فاز فقط في خمسة منها، ليتم إقالته.

وتعد تجربة النصر التجربة التدريبية الثالثة لبرانديلي في السنتين الماضيتين، إذ تعرض للإقالة من تدريب جالطة سراي التركي بعد 16 لقاء، كما رحل عن فالنسيا بعد 10 لقاءات فقط الموسم الماضي بسبب الاختلاف مع الإدارة.





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