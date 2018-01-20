2018/01/20 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديالى – عراق برس – 19 كانون الثاني / يناير : ابدى تحالف ديالى ، اليوم الجمعة ، إستغرابة لإدعاءات الحكومة المحلية بتوفيرها مستلزمات العودة للنازحين .

واردف النائب صلاح الجبوري ، ان ” إمتناع حكومة ديالى المحلية من إعادة النازحين في ناحية جلولاء (منطقة التجنيد) الى منازلهم ومناطق سكناهم بذريعة نيتها إعادة توزيع الاراضي فيها ، اذ لم يسمح للمواطنين العائدين الى من اعادة اعمار دورهم بزعم إعادة توزيع الاراضي السكنية حسب الاستحقاق ، الامر الذي يعده تحالف ديالى التحدي أجراءات تعيق عودة النازحين الى مدنهم المحررة ومساكنهم “، مضيفا ، ان ” محاولات الجهات الحكومية بالتسويف والالتفاف على الدعوات والمطالبات بأنهاء ملف النازحين وإستكمال شروط إعادتهم الى مناطق سكناهم ، تاتي تأكيداً لمواقفنا المشككة بعدم قدرة الحكومة الأتحادية على إنفاذ أوامرها وقراراتها لانهاء معاناة اهلنا النازحين في مدن وقرى ديالى وعلى رئيس الوزراء ، حيدر العبادي ، تحمل مسؤولياتة القانونية والدستورية في تأمين عودة كريمة وسريعة لنازحي مدن ديالى بدون إستثناء وتهيئة الظروف والامكانات المناسبة لدعم إستقرارهم “.



انتهى أ.ح .

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف ديالى : حكومة المحافظة تمنع النازحين من اعمار منازلهم بذريعة توزيع الاراضي بحسب الاستحقاق) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف ديالى : حكومة المحافظة تمنع النازحين من اعمار منازلهم بذريعة توزيع الاراضي بحسب الاستحقاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).