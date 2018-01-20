بالصور.. أهالي منطقة بالفلوجة يحتفلون بتحرير طفلة مختطفة

2018/01/20 | 00:00

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بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن عدد من أهالي حي الشهداء في الفلوجة، خرجوا باحتفالات بعد ...





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