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بالصور.. أهالي منطقة بالفلوجة يحتفلون بتحرير طفلة مختطفة
2018/01/20 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- الأنبار 

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن عدد من أهالي حي الشهداء في الفلوجة، خرجوا باحتفالات بعد ...

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