2018/01/20 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن عدد من أهالي حي الشهداء في الفلوجة، خرجوا باحتفالات بعد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. أهالي منطقة بالفلوجة يحتفلون بتحرير طفلة مختطفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الأنبار
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن عدد من أهالي حي الشهداء في الفلوجة، خرجوا باحتفالات بعد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. أهالي منطقة بالفلوجة يحتفلون بتحرير طفلة مختطفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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