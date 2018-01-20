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مقتل واصابة ستة اشخاص من عائلة بينهم ضابط في قيادة شرطة الانبار بتفجير منزلهم
2018/01/20 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصدران احدهما امني والأخر طبي يوم الجمعة ان مسلحين مجهولين فجروا منزل ضابط يعمل في قيادة شرطة محافظة الانبار شمالي مدينة الرمادي.

وذكر مصدر امني مسؤول اليوم، ان المسلحين فجروا مساء الجمعة منزلا في منطقة البو ذياب شمال الرمادي، مبينا ان المنزل تبين انه يعود لضابط في قيادة شرطة الانبار.

الى ذلك قال مصدر في متشفى شرطة الرمادي ان التفجير اسفر عن مقتل والدة الضابط، وشقيقه، وابنته الطفلة، فيما أصيب ثلاثة اخرين من الاسرة نفسها بينهم الضابط الذي يحمل رتبة نقيب.

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