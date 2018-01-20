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القوات الأمنية والعشائر تباشران بعملية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب
2018/01/20 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ الانبارافاد مصدر عسكري في محافظة الانبار، الجمعة، بأن القوات الأمنية بدأت بعملية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب.يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على منطقة البوذياب، فيما تشهد المدينة بين الحين والأخر خروقات امنية توقع خسائر بين المدنيين والأجهزة الأمنية.

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