القوات الكوردية تحبط محاولة للجيش التركي للعبور الى عفرين

2018/01/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة "هاوار" يوم الجمعة ان جيش الاحتلال التركي حاول تجاوز الحدود والدخول إلى أراضي مقاطعة عفرين عبر ممر افتتحه مقابل قرية بالية في ناحية بلبلة، وتصدت وحدات حماية الشعب له وأجبرته على التراجع، فيما قتل 4 من مرتزقة تركيا في المعارك بين قريتي حزوان وزيوان.

وأفاد مصدر عسكري من مقاطعة عفرين أن جيش الاحتلال التركي الذي يواصل قصف قرى ومناطق إقليم عفرين حاول أن يدخل أراضي المقاطعة ويعبر الحدود من معبر افتتحه سابقاً مقابل قرية بالية بناحية بلبلة في مقاطعة عفرين، ولدى محاولة عربة عسكرية تجاوز الحدود تم استهدافها من قبل وحدات حماية الشعب ما أجبر جيش الاحتلال التركي على التراجع.

وأكد مصدر عسكري آخر أنه وخلال الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الثورية المتمركزة في قرية زيوان وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في قرية حزوان والتي شنوا منها هجمات على قرية زيوان بمناطق الشهباء قتل فيها 4 مرتزقة وأصيب 5 بجروح، وسط استمرار الاشتباكات.

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