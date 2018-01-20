🔴 شالكه كان بإمكانه أن يكون في وضع آخر إذا حافظ على لاعبيه

2018/01/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – بعد إنتقال لاعب نادي شالكة الألماني، جورتسيكا إلى نادي بايرن ميونخ، نرصد لكم تشكيلة شالكة إذا كان حافظ على نجومه في السنوات الماضية، حيث تُظهر تلك التشكيلة أن نادي شالكة كان سيكون له وضع أخر في الدوري الألماني والبطولة الأوروبية.

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