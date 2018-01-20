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فينورد يعلن عودة فان بيرسي
2018/01/20 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونشر فينورد في موقعه الرسمي على الإنترنت الجمعة: "فان بيرسي سيوقع على عقد مع فينورد يوم الإثنين المقبل، لا شيء يقف في طريق عودة صاحب الـ102 مباراة دولية".

وأوضح فينورد أنّ عودة صاحب الـ34 عاماً حدثت عقب توصل فان بيرسي لاتفاق مع ناديه فنربهتشه، مؤكداً حماسه لعودة اللاعب إلى الفريق الذي بدأ به مسيرته المهنية.

ولعب فان بيرسي مع فينورد بين 2001 – 2004 قبل أن يذهب إلى أرسنال 2004 – 2012 ثم مانشستر يونايتد 2012 – 2015 وأخيراً فنربهتشه قبل العودة إلى فينورد.

وفاز فان بيرسي بالعديد من الألقاب المهمة في مسيرته أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي مع فينورد 2001 – 2002 والدوري الإنكليزي مع مانشستر يونايتد 2012 – 2013.

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