كلوب عن صفقة سانشيز: لا أتخيل انسحاب مانشستر سيتي بسبب المال

2018/01/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، استغرابه من انسحاب مانشستر سيتي من صفقة ألبكسس سانشيز بسبب تكاليف الصفقة.

ومن المنتظر ان يرحل سانشيز عن صفوف فريقه الحالي أرسنال، إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية تضم هنريك مختاريان لاعب الشياطين الحمر إلى الجانرز.

وحول انسحاب مانشستر سيتي من الصفقة قال كلوب في تصريحات صحفية: "ليس لدي ما أقوله عن الأرقام الخاصة بهذه الصفقة، ولكن لا أستطيع تخيل انسحاب مانشستر سيتي من الصفقة بسبب الأموال".

واوضح: "أليكسس إضافة إلى أي فريق في العالم، هو لاعب عظيم ولكننا لسنا في حاجة إليه وهذا ما يهمني".

يُذكر ان ليفربول يحل ضيفاً على سوانزي سيتي مساء الإثنين القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

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