2018/01/20 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



آخر الأعمال المنجزة في ميناء الفاو

تأریخ التحریر: : 2018/1/19 23:53

• 33 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. آخر الأعمال المنجزة في ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. آخر الأعمال المنجزة في ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).