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#عماد علي - نستدل ما تحمل امريكا من دقائق تعاملها مع قضايا منطقتنا
2018/01/20 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عماد_علي من يريد ان يتاكد من ما تعمق به ماركس في نظرياته و استدلاله لما يمكن ان تصل اليه الراسمالية كفكر و فلسفة و هو لم يعش في القرن العشرين و ما يحصل اليوم و نشاهده و ما وصلنا اليه، فاننا نخرج باعتقاد صحتة نظرة و توقع و استدلاله في حينه.

و لابد ان يتمعن اي منا جيدا في كل صغيرة و كبيرة لما تقدم عليه امريكا في خطواتها و المباديء التي تعتبرها ثابتة في سلكوها, و هي لم تخرج منها مهما كانت الدواعي الانسانية و......

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