2018/01/20 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي من يريد ان يتاكد من ما تعمق به ماركس في نظرياته و استدلاله لما يمكن ان تصل اليه الراسمالية كفكر و فلسفة و هو لم يعش في القرن العشرين و ما يحصل اليوم و نشاهده و ما وصلنا اليه، فاننا نخرج باعتقاد صحتة نظرة و توقع و استدلاله في حينه.و لابد ان يتمعن اي منا جيدا في كل صغيرة و كبيرة لما تقدم عليه امريكا في خطواتها و المباديء التي تعتبرها ثابتة في سلكوها, و هي لم تخرج منها مهما كانت الدواعي الانسانية و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - نستدل ما تحمل امريكا من دقائق تعاملها مع قضايا منطقتنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - نستدل ما تحمل امريكا من دقائق تعاملها مع قضايا منطقتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).